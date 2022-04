Novo jogo de terror inspirado em P.T. chega ao Xbox em breve

É sabido que jogos de terror não são jogados por qualquer um, já que em muitas ocasiões é preciso muita coragem para ficar na frente de uma tela e enfrentar uma aventura aterrorizante que promete brincar com nossas mentes e assustar nosso coração no menos agradável que podemos imaginar. Embora, graças aos grandes avanços da tecnologia, atualmente tenhamos um extenso catálogo de títulos de terror que nos dificultarão, como MADiSON, o novo jogo de terror inspirado no P.T. que chegará ao Xbox em breve.

Como a grande maioria de vocês sabe, P.T. foi um dos projetos mais atraentes e aterrorizantes de Hideo Kojima, que acabou sendo cancelado pela Konami. Antes disso, os jogadores de PC e PlayStation foram brindados com uma demo bastante horrível, e não de uma maneira ruim, pois P.T. provou ser puro terror psicológico, como MADiSON agora conseguiu alcançar, o que foi influenciado pelo título cancelado de Kojima.