Novo jogo é anunciado de surpresa no Xbox Game Pass

Há uma semana, os novos jogos do Xbox Game Pass foram anunciados para setembro, então alguns dias antes do restante dos jogos confirmados para o serviço chegar, um novo jogo foi anunciado para o Xbox Game Pass. Estamos falando do SpiderHeck, que soubemos através de uma imagem promocional (via GamePassCounter) que chegará ao Xbox Game Pass em 22 de setembro de 2022.

SpiderHeck é um jogo de luta cooperativo animado onde as aranhas riem da morte e usam sabres de luz, granadas e até lançadores de foguetes para afastar seus inimigos em combate frenético.