Novo jogo no Xbox Game Pass pode ter sido revelado acidentalmente

Bem, bem, bem! A Gamescom 2022 ainda não começou oficialmente no momento em que escrevo, mas parece que um novo lançamento do Xbox Game Pass já foi revelado um pouco prematuramente, cortesia de Aaron Greenberg, do Xbox.

O GM do Xbox Games Marketing vem postando imagens do estande do Xbox no evento hoje, e uma dessas imagens contém o jogo “Lies of P” ao lado de um banner do Xbox Game Pass, como você pode ver abaixo:

It looks like Lies of P is coming to Xbox Game Pass #Gamescom pic.twitter.com/4wn8NAtZsv — Xbox News (@_XboxNews) August 23, 2022

Se você nunca ouviu falar dele, Lies of P é um jogo de ação de almas no qual você joga como Pinóquio (sim, o Pinóquio) à medida que avança em sua “jornada implacável para se tornar humano”. O jogo se passa em um “mundo sombrio da Belle Époque” e apresenta um sistema de fabricação de armas, sistema de habilidades especiais, vários finais e muito mais.