Novo jogo The Finals dos ex-desenvolvedores de Battlefield ganha trailer

A desenvolvedora Embark Studios, composta por diversos ex-desenvolvedores de Battlefield, tem o enorme orgulho em divulgar oficialmente o mais novo trailer com cenas de gameplay de The Finals.

The Finals é descrito como um FPS frenético com diversos personagens e cada um será único, além disso, o jogo será gratuito para ser jogado e vai apresentar gráficos e gunplay de alta qualidade.

Para demonstrar, a empresa divulgou um novo vídeo onde podemos ver tudo em ação, com personagens se enfrentando com armas de fogo, armas corpo a corpo e um tipo de arma que atira um negócio estranho no chão que defende os tiros ou usado como ponte.

Ao contrário dos outros jogos FPS do mercado, os mapas de The Finals nunca mais serão os mesmos. Isso ocorre porque a Embark Studios quer que eles sejam dinâmicos e representem mudanças nas condições climáticas, eventos de mudança de jogo aleatórios e diferentes horários do dia.

Só para ter uma noção, cada mapa pode ter alterado ou completamente reduzido a escombros, será um FPS inédito do mercado que promete mecânicas únicas.

The Finals ainda não possui data de lançamento, mas a empresa está planejando um teste fechado no PC via Steam em (29) de Setembro até (03) de Outubro.