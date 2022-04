Novo lateral do Vitória, Sanchez será titular e se diz pronto para estreia

Vicente se machucou e não joga mais nesta temporada; Guilherme Lazaroni foi expulso diante do Ypiranga-RS e está suspenso; Salomão, único concorrente disponível, não agradou nas chances que teve. Assim, a camisa 6 caiu no colo de Sanchez, lateral esquerdo recém-chegado ao Vitória e provável titular no jogo de sábado (30), às 19h, contra o Manaus, pela 4ª rodada da Série C.

Sanchez foi apresentado oficialmente nesta quinta-feira (28), na Toca do Leão. O último clube do jogador de 26 anos foi a Portuguesa-RJ e, como está com ritmo de jogo, ele se diz pronto para suportar os 90 minutos diante da equipe do Amazonas.

“Eu fiz todos os jogos como titular no Campeonato Carioca. Fiz 11 jogos seguidos, mais dois na Copa do Brasil, todos ininterruptos. Eu me cuido bem, estou sempre bem-preparado, cuido muito do meu corpo. Não tenho dúvida de que estou apto a jogar os 90 minutos. Claro que tenho muita margem para crescimento”, disse o lateral.

Sobre suas características, Sanchez se descreveu como um jogador de mais facilidade no ataque, mas afirma ter evoluído defensivamente durante a passagem de um ano e meio pelo Arouca, de Portugal, em 2018 e 2019.

“Graças a Deus e ao meu empenho, nestes últimos anos, eu tenho me equilibrado bastante. Não foi à toa que consegui ser o melhor lateral esquerdo do Campeonato Carioca, justamente por conseguir equilibrar essa minha parte muito boa ofensiva e também aprimorar a parte defensiva, que foi muito bem também”, comentou.

Além de Portuguesa-RJ e Arouca, os outros times que ele defendeu na carreira são Ceará, Atlético-CE, Cabofriense, Macaé, Inter de Lages-SC e Figueirense.