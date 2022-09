Novo papai! Adam Levine, vocalista do Maroon 5, anuncia a espera de mais um bebê

Adam Levine, conhecido como vocalista da banda Maroon 5, será papai pela terceira vez! A informação, divulgada pela revista norte-americana People, confirmou que o cantor e sua esposa, Behati Prinsloo, estão aguardando a chegada de mais um bebê.

O artista e a modelo estão casados desde 2014 e já possuem, juntos, dois filhos: Dusty Rose, com 5 anos de idade, e Gio Grace, com quatro anos atualmente. Na última terça-feira, 06 de setembro, a morena foi fotografada curtindo a praia com uma barriga bem saliente e que já não dá mais para esconder.

No decorrer da tarde, Behati estava bem à vontade e desfrutava com tranquilidade do seu banho de mar. Mesmo depois de perceber a presença dos fotógrafos e paparazzis, a top model não pareceu se importar muito em ser fotografada por eles.

Behati ao ser fotografada aproveitando a praia (Foto: Grosby Group)

Depois de momento especial, Adam agradece aos fãs No primeiro semestre de 2022, a banda realizou algumas apresentações em solo brasileiro e Adam Levine aproveitou a oportunidade para agradecer os fãs em seus stories. Todos os músicos aparentaram estar bem felizes e emocionados com a passagem pelo país.

“Nossos fãs são a vida dos nossos sangues. Qualquer um em uma banda sabe que sem vocês nós não somos nada. E não estou falando de fãs de celebridades. Estou falando das pessoas que amam a nossa música e têm compartilhado a paixão, dedicação, amor e suporte que sentimos constantemente pela p*rra dos últimos 20 anos”, escreveu o cantor.

Por ora, o que nos resta é esperar que o Maroon 5 retorne em breve para mais um show nas terras tupiniquins e faça a alegria do povo que, cai entre nós, só quer alimentar a alma com uma boa música ao vivo, não é mesmo?

