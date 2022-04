Novo parceiro? ‘Filho’ de Louro José aparece no ‘Mais Você’ e emociona Ana Maria Braga

Um boneco muito parecido com o Louro José apareceu no “Mais Você” desta terça-feira, 5, e deixou a apresentadora Ana Maria Braga emocionada. Em tom de brincadeira, o novo papagaio chegou “voando” e pousou na recepção da Globo declarando ser neto da artista. “Eu estou sem documento. Vim de longe, voando… preciso falar com a minha avó, Ana Maria Braga! Sou filho do Louro José e a minha mãe me disse que a Ana Maria Braga é a minha avó”, falou o papagaio ao lado do repórter Fabrício Battaglini. Ao ver o mascote, a apresentadora não conteve a emoção: “Essa situação mexe muito comigo, é uma lembrança importante na minha vida”. Mesmo emocionada, Ana Maria entrou na brincadeira e disse que precisava seguir com o programa.

“Fabrício, fala com ele aí, tenta saber mais alguma coisa e diz que a gente não pode receber a pessoa assim. É uma empresa grande, tem que tomar vacina, fazer um bando de coisas. Ele é um papagaio, mas até ser filho do meu filho, tem um caminho a percorrer, né? Quem sabe amanhã a gente se encontra”. Não ficou claro se o “filho” de Louro José será de fato o novo parceiro de Ana Maria, mas já faz um tempo que circulam rumores de que a artista em breve ganharia um novo parceiro. O personagem original era conduzido por Tom Veiga, que morreu em novembro de 2020 aos 47 anos, após ter um AVC. A apresentadora dividiu o comando do “Mais Você” com Tom por 23 anos e o considerava como um filho.

: “Eu sou o filho do Louro José! E a minha mãe me disse que a Ana Maria Braga é a minha avó. E eu preciso falar com ela! Me libera, por favor!” #MaisVocê pic.twitter.com/dxGTHTQepF — TV Globo (@tvglobo) April 5, 2022