Novo pedido de duplicação da BR 101 junto ao Governo Federal

Publicado em 3 de out de 2021 e atualizado às 10:33

José Dias, mais uma vez integrado com entidades de classe organizada, meios de comunicação e autoridades protocolou no dia 28 de setembro de 2021, junto ao Governo Federal um pedido de duplicação da BR-101 da divisa do Espírito Santo até a cidade de Eunápolis. E como alternativa a terceira faixa nos locais mais sinuosos deixando de forma facultativa a concessão da mesma e pedindo iluminação do polo industrial até a ponte da prainha.

Desde 2018 José Dias vem lutando através de meios legais no sentido de sensibilizar as autoridades para o problema. No dia 17 de Julho de 2018 ele também solicitou junto ao Ministério Público de Teixeira de Freitas, providências para as questões relacionadas ao tráfego na Rodovia BR-101. Através de uma Manifestação, noticiou as más condições de trafegabilidade e de segurança da rodovia, no mesmo trecho do protocolo recente.

“A ausência de segurança na rodovia pode gerar ainda, prejuízo ao erário, em razão do pagamento de indenizações e pensões às vítimas de acidentes de trânsito e aos seus familiares. A permanência da irregularidade pode ter efeitos pedagógicos desfavoráveis às políticas de educação no trânsito”, afirmou.

Em seu desabafo, Dias confessou que a situação em que se encontram as vias se dá em decorrência do amor ao dinheiro e ganância pelo poder que geram uma resistência de amor ao próximo e em consequência a inobservância das leis que protegem a sociedade.

“O amor a Deus e ao próximo é a força motriz de minha motivação. Não podemos ser intempestivos ao nos aproximarmos com amor e fraternidade dos dignitários para reivindicamos os nossos direitos. É desgastante, mas não irei desistir das atitudes construtivas, portanto, cada um vence as dificuldades conforme sua fé” finalizou