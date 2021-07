Novo presidente da Loja Maçônica Templo de Salomão, em Itamaraju

Destaque



Publicado em 2 de jul de 2021 e atualizado às 11:13

Na noite de quinta-feira (01), aconteceu, através de videoconferência realizada pela Grande Loja Maçônica do Estado da Bahia, a posse dos Veneráveis das lojas jurisdicionadas, sendo a cerimônia conduzida pelo Grão Mestre Arlindo Neto.

No ato, ocorrido pela primeira vez de forma virtual em face da pandemia, foi empossado o veneravel eleito da Loja Maçônica Templo de Salomão (LMTS), sediada em Itamaraju, o maçom Silvano Pereira do Nascimento, que assumiu a presidência em substituição a Sidney Rodrigues de Oliveira, capitão da Polícia Militar, que ficou à frente da instituição por dois anos.

O novo presidente é contador, natural de Itamaraju, casado com a Sr.ª Adriana Rosa Mascarenhas de Araújo Nascimento, a qual assumirá a presidência da Fraternidade Feminina Rosa do Oriente, ala feminina da loja maçônica voltada para a realização de ações sociais, em substituição à Sr.ª Ewelyn Mendonça de Oliveira, esposa do substituído.

Silvano Nascimento está há 12 anos nos quadros da LMTS, tendo ocupado outros cargos na diretoria da loja ao longo desse período. Antes mesmo da sua iniciação na maçonaria, o atual presidente já possuía uma relação de proximidade com a loja maçônica, na condição de membro de um capítulo da Ordem Demolay, uma espécie de fraternidade juvenil patrocinada pela instituição, que contribui com a formação de bons cidadãos para a sociedade.

Na sua gestão, o presidente contará com o auxílio dos maçons Gilney Rodrigues Ventura e Renato Cardozo Coelho, que integraram a chapa eleita e exerceração as funções, respectivamente, de 1⁰ Vigilante (1⁰ Vice-presidente) e 2⁰ Vigilante (2⁰ Vice-presidente), os quais prestigiaram o ato de posse juntamente com os familiares do venerável.