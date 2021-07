Novo registro de morte por coronavírus no município, mas número de casos começam a cair

Destaque



Publicado em 6 de jul de 2021 e atualizado às 23:06

Se está em busca de produção e instalação de pias, balcões, pisos, escadas, soleiras, peitoris, banheiras e muitos mais, passe na VITÓRIA MÁRMORE E GRANITO

O boletim com dados sobre a pandemia no município, revelou 05 novos casos confirmados com COVID-19, mas ainda atualizou referente uma morte de pessoa diagnóstica com a infecção por coronavírus. Nesta terça-feira (06) de julho.

O boletim lamentou pela morte de uma mulher com 59 anos, as informações também detalharam que pessoa atestou positivo para COVID-19 no dia 19 de maio, mas devido as complicações acabou não resistindo.

O município agora totaliza 7617 casos confirmados, 7417 pacientes recuperados, 5425 casos descartados. Mas ao longo da pandemia 145 pessoas morreram, assim que confirmaram a infecção por COVID-19.

Contudo, ainda permanecem internados 04 pacientes no Hospital Municipal, mas 06 outros pacientes permanecem internados em Unidades de Saúde do Estado. 24 pessoas esperam por resultado. Apontando uma redução no número de infectados.

Os profissionais de saúde continuam orientando a população sobre os cuidados e a importância do isolamento social para o não crescimento acelerado de casos.

Algumas medidas de conscientização enfatizam sobre o distanciamento, uso de máscaras, higienização das mãos com álcool em gel e ir às ruas em caso de extrema necessidade.