Novo rei da Inglaterra, Charles já curtiu Carnaval no Rio de Janeiro

Charles III é o novo rei da Inglaterra. O primogênito de Elizabeth II assume o trono britânico após a morte da mãe, falecida nesta quinta-feira (8/9). Monarca mais longeva do Reino Unido, Betinha, como era carinhosamente chamada pelos brasileiros, morreu aos 96 anos.

O novo chefe de Estado já visitou o Brasil quatro vezes. Na primeira, em março de 1978, Charles, ainda solteiro, chegou a curtir o Carnaval no Rio de Janeiro. Por meio da escola de samba Beija-Flor de Nilópolis, ele foi apresentado à festividade em uma recepção no Palácio da Cidade, construção erguida inicialmente para sediar a embaixada do Reino Unido em solo carioca.

O então príncipe não resistiu e, de smoking, meio fora de ritmo, caiu no samba com Pinah, uma das passistas mais emblemáticas do país.

Charles caiu no samba em visita ao Brasil em 1978A sambista relembrou o episódio em entrevista à Ego em 2014. “Lembro que eu e outras meninas brincávamos para saber quem seria a cinderela da noite. Não esperávamos que ele fosse sambar com a gente. Tinha tanto protocolo, não podia chegar a tantos metros do príncipe”, rememorou.

Em seguida, Pinah adicionou: “Daí, quando surgiu aquele homenzinho dançando Charleston, nem achei que fosse ele. Achei que fosse o chefe da segurança. Só fui saber que era ele no dia seguinte, quando minha mãe me acordou perguntando o que eu tinha aprontado porque tinha um bando de repórter do mundo inteiro na porta dela”.

Após uma visita ao Brasil, o príncipe Harry também mencionou o momento especial do pai em entrevista ao Daily Telegraph. “Ao longo dos anos, eu vi e ouvi muito sobre esse lugar extraordinário [Rio de Janeiro], na verdade, desde que meu pai me contou sobre uma dança que ele teve uma vez com uma linda garota chamada Pinah. Parece que aquele momento ficou em sua mente por alguma razão”, revelou.

O primogênito da rainha Elizabeth II ficou encantado pelo CarnavalO príncipe voltou ao Brasil em 1991 (ao lado da princesa Diana, a primeira esposa dele), em 2002 e em 2009. Na última, Charles veio acompanhado da nova mulher, a duquesa da Cornualha, Camilla Parker Bowles.

Ao lado de Camilla, ele também arriscou uns passinhos de dança ao visitar uma comunidade no Rio de Janeiro e ao desembarcar em Manaus.

