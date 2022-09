Novo Silent Hill 2 Remake ganha trailer na Unreal Engine 5

O mês de Setembro começou com diversos rumores e vazamentos a respeito de um novo Silent Hill, onde é dito que a desenvolvedora Bloober Team está trabalhando com o Remake do Silent Hill 2.

Já outros rumores indicam que é um projeto totalmente novo, que está em desenvolvimento por um estúdio japonês, no entanto, nenhum desses jogos foram confirmados, tudo que temos até agora são vazamentos e muita especulação.

O Remake do Silent Hill 2 é bastante requisitado pelos jogadores e fãs da franquia, então como será que ficaria esse Remake na Unreal Engine 5? O canal do YouTube TeaserPlay, que já fez diversos outros vídeos de jogos na UE5, fez outro trabalho.

O vídeo de agora é para imaginar como seria Silent Hill 2 Remake na Unreal Engine 5. No vídeo podemos ver vários locais familiares da cidade, como um cemitério e uma escola.

Também mostrou os inimigos clássicos como as enfermeiras e, no final, o protagonista enfrentou o temido cabeça de pirâmide. Para alcançar esse resultado, TeaserPlay usou as tecnologias conhecidas como Lumen, Nanite e Ray Tracing.

É um vídeo bem simples e serve para os jogadores terem uma noção, além disso, uma curiosidade é que os jogos da Bloober Team são desenvolvidos na Unreal Engine 4/5, como o recente Layers of Fears.

Então caso o Remake do Silent Hill 2 seja verdadeiro, há grandes chances de ele estar sendo feito na Unreal Engine 5.