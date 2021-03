Novo site do Detran-BA dá mais transparência às ações do órgão

O site institucional do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA) foi reconfigurado, para dar mais transparência às ações do órgão.

A plataforma eletrônica (www.detran.ba.gov.br) ganhou design moderno e ferramentas que facilitam a navegação. Agora, o cidadão pode consultar os dados de condutores habilitados e veículos registrados no estado e informações sobre as autoescolas, estampadores de placas, clínicas de trânsito, empresas de vistoria, pátios e despachantes credenciados ao departamento.

No novo site, estão disponíveis as portarias publicadas pelo Detran-BA, editais de leilões e convênios firmados pela autarquia, carta de procedimentos de trânsito e protocolos de perícia médica, além de notícias e conexão com as redes sociais.

É possível conferir também os resultados de exames, situação do veículo, inclusive a localização do pátio para onde ele foi removido, em caso de infração, e fazer a emissão de documentos de automóveis que pertencem a empresas.

Para os condutores e demais veículos, a plataforma possui um link de acesso ao portal SAC Digital (www.sacdigital.ba.gov.br), onde estão concentrados os serviços do Detran-BA. “São dois canais na internet, com propostas diferentes.

O novo site do Detran-BA tem função institucional e informativa e representa um grande avanço no quesito transparência, enquanto o SAC Digital oferece os serviços de trânsito à população, por hora marcada e na modalidade online”, explicou o diretor-geral do departamento, Rodrigo Pimentel.

Assessoria de Comunicação