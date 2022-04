Novo Tomb Raider pode mostrar Lara Croft mais parecida com a dos jogos clássicos

Semana passada, durante o evento da Epic Games focado na Unreal Engine 5, a Crystal Dynamics apareceu para anunciar que um novo jogo da franquia Tomb Raider estava sendo desenvolvido nessa engine.

Embora os detalhes desse novo jogo ainda sejam escassos, a escritora Rhianna Pratchett, a qual trabalhou na antiga trilogia, voltou a falar um pouco desse título e do que espera ver no desenvolvimento da protagonista Lara Croft.

Para a escritora, nos jogos anteriores Lara ainda estava se tornando aquela personagem corajosa e ousada que comerciamos nos jogos anteriores e esse novo título irá resgatar isso. Um dos aspectos que ela pretende mudar, é o foco nos problemas com seu pai que vimos na trilogia anterior.

Nós nos divertimos muito desenvolvendo a personagem, então eu gostaria de ver ela provavelmente tendo menos problemas parentais. E isso está vindo de mim!

Eu gosto de vê-la lidando com os problemas por conta própria e realmente tendo um pouco de alegria no que ela faz. Porque quando escrevemos o reboot, ela estava a caminho de se tornar uma verdadeira exploradora. Ela era uma espécie de proto-Tomb Raider. E todas as características que você associa com Tomb Raider, como tenacidade, coragem, sabedoria, estavam meio que borbulhando para a superfície com ela.