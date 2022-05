Novo trailer de ‘Thor: Love and Thunder’ mostra Christian Bale como o vilão Gorr; assista

Faltando pouco mais de um mês para a estreia, a Marvel Studios divulgou na noite desta segunda-feira, 23, o novo trailer de ‘Thor: Love and Thunder’ (Thor: Amor e Trovão). O novo trailer de 2min15s mostra Thor (Chris Hemsworth) sarado novamente – depois dos acontecimentos de Vingadores: Ultimato – e reconhecendo Jane (Natalie Portman) como a Poderosa Thor. Antigos personagens como Valkíria, Korg e os Guardiões da Galáxia também aparecem nas novas cenas, mas é o vilão que recebe destaque. Christian Bale (Batman: O Cavaleiro das Trevas) aparece como Gorr, o Carniceiro dos Deuses. O supervilão tem uma história de batalhas com o Deus do Trovão nos quadrinhos e terá sua primeira participação no Universo Cinematográfico da Marvel. O filme de Taika Waititi chega aos cinemas em 7 de julho.

Assista ao novo trailer: