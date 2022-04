Ainda não foi dessa vez que o torcedor do Vitória comemorou na Série C do Brasileiro. Após a demissão de Geninho e sob o comando do técnico interino Ricardo Amadeu, o rubro-negro amargou a terceira derrota seguida no campeonato. Depois de tropeçar diante de Remo e Floresta, o Leão caiu na noite deste domingo (24) diante do Ypiranga-RS, ao perder por 2×1 no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim, no Rio Grande do Sul.

Nenhum dos dois times apresentou futebol vistoso. O jogo foi truncado, porém melhor aproveitado pelos donos da casa, que foram eficientes para converter dois gols diante das chances que criaram. Jonh Lennon abriu o placar e Michel Renner deu números finais ao jogo. Estreante do Vitória, Guilherme Lazaroni empatou a partida e foi expulso de campo no final dela.

Com o resultado, o Vitória se afundou na zona de rebaixamento. Ainda sem pontuar, o Leão ocupa o 18º lugar. Leva a melhor no saldo de gols que o vice-lanterna Altos e que o lanterna Atlético-CE. Após o primeiro triunfo na competição, o Ypiranga-RS somou quatro pontos, subiu três posições e agora ocupa a 13ª.

O Vitória volta a entrar em campo no sábado (30), às 19h, quando recebe o Manaus, no Barradão. No mesmo dia, só que às 17h, o Ypiranga-RS visita o Paysandu, Arena Verde.

O jogo

As primeiras finalizações do jogo foram dos donos da casa. Jonh Lennon dividiu dentro da área e saiu de cara para a meta, mas mandou para fora. Depois, João Victor teve boa oportunidade, mas o chute desviou em Ewerton Páscoa e tirou tinta da trave.

O Vitória tentou reagir com Alisson Santos, em cobrança de falta ensaiada, e com Jeferson Renan, que apostou na jogada individual, chutou forte, mas fez a bola subir demais.

A redonda beijou a rede aos 36 minutos, quando o Ypiranga-RS aproveitou vacilo de Alisson Santos no ataque. O prata da casa perdeu a bola e proporcionou o contra-ataque ao adversário. Cesinha deu belo passe em profundidade, Jonh Lennon apareceu livre e, cara a cara com Lucas Arcanjo, abriu o placar: 1×0.

Nos últimos minutos da etapa inicial, o Vitória deve duas boas oportunidades para empatar o jogo. Primeiro, Eduardo cobrou falta com capricho e exigiu boa defesa do goleiro Allan. Na sequência, Alisson Santos recebeu dentro da área, limpou, puxou para a direita e bateu em cima do zagueiro. A bola bateu no braço do defensor rival, mas a arbitragem não assinalou a penalidade.

Logo no começo da etapa final, o Ypiranga-RS teve a chance de ampliar o marcador. John Lennon furou o cruzamento, Mateus Moraes fez o corte na sequência, mas a bola ainda bateu no jogador da equipe gaúcha antes de sair pela linha de fundo. Pouco tempo depois, o próprio Jonh Lennon invadiu a área e errou no arremate.

Os donos da casa eram melhores em campo quando o Vitória chegou ao empate. Aos 22 minutos, Alisson Santos fez jogada individual e bateu forte para o gol. O goleiro Allan defendeu, mas deu rebote nos pés de Guilherme Lazaroni. O estreante rubro-negro não perdoou e estufou a rede: 1×1.

A igualdade no marcador durou pouco tempo. O Ypiranga-RS não se abateu com o gol sofrido e, aos 26 minutos, voltou a estar à frente no placar. Vitinho fez boa jogada pela esquerda e tocou para Michel Renner, que bateu sem dar chance de defesa para o goleiro Lucas Arcanjo: 2×1.

O Vitória ainda teve chance de empatar o jogo novamente, com Gabriel Santiago, que chutou colocado e viu a bola bater na trave. Aos 39 minutos, o rubro-negro ainda ficou com um jogador a menos em campo. Guilherme Lazaroni puxou a camisa de Robertinho e, como já tinha amarelo, foi expulso.

FICHA TÉCNICA

Ypiranga-RS 2×1 Vitória – 3ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro

Ypiranga-RS: Allan, Gedeílson, Carlos Alexandre, Marcão e Vitinho; Morelli (Tontini), Jonh Lennon (Robertinho), Amorim e Cesinha (Robson); João Victor (Michel Renner) e Hugo Almeida (Rodrigo Carioca). Técnico: Luizinho Vieira.

Vitória: Lucas Arcanjo, Daniel Bolt, Ewerton Páscoa (Rafael Ribeiro), Mateus Moraes e Guilherme Lazaroni; Léo Gomes, Eduardo (Tréllez), Miller (Gabriel Santiago) e Dionísio (Alan Santos); Alisson Santos e Jeferson Renan (Luidy). Técnico: Ricardo Amadeu.

Estádio: Colosso da Lagoa

Gol: Jonh Lennon, aos 36 minutos do 1º tempo; Guilherme Lazaroni, aos 22, e Michel Renner, aos 26, do 2º tempo

Cartão amarelo: Gabriel Santiago

Cartão vermelho: Guilherme Lazaroni

Arbitragem: Vinícius Furlan, auxiliado por Fabrini Bevilaqua Costa e Anderson José de Moraes Coelho.