Novo Xbox Series C com tamanho menor ganha trailer

No início desta semana, encontramos um vídeo que estava em alta no Google para um “Xbox Series C”, e acontece que é um trailer conceitual criado pelo canal do YouTube Xbox Ready que foi montado de forma impressionante!

O Xbox Ready descreve essa ideia como um console que seria “mais poderoso que o Xbox Series S, menor que o Xbox Series X”, e essencialmente se parece com um Xbox Series X que foi cortado pela metade, com variantes em preto e branco em exibição.

Os comentaristas compartilharam seus elogios no YouTube, mas alguns apontaram que um leitor de disco externo para o Xbox Series S pode ser uma ideia melhor, pois “simplesmente não há mercado suficiente para um console intermediário” no momento.

É um conceito legal de qualquer maneira.