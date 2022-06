Núcleo AMADO da Unijorge amplia serviços gratuitos com foco na coletividade trans

A coletividade trans terá uma atenção especial às suas demandas com o atendimento do AMADO – Núcleo de Apoio à Comunidade LGBTQIAP+ da Unijorge, criado para oferecer acolhimento e serviços para este público. “Este é um projeto inovador e efetivo, que busca assegurar e apoiar a coletividade trans de modo acolhedor e carinhoso, livre de preconceitos e violências, infelizmente tão comum em nosso país”, destaca o professor Angelo Boreggio, coordenador do projeto.

O professor afirma que a população trans é a que mais precisa de atenção nesse momento e a proposta do núcleo é oferecer acolhimento com os melhores serviços. O AMADO foi criado em 2020 pelo curso de Direito, com participação do curso de Psicologia, hoje é um projeto de responsabilidade social da Unijorge, que envolve coordenadores, professores e alunos da instituição, com atuação interdisciplinar para atendimento em saúde, orientação jurídica e contábil e outros.

O Núcleo de Prática Jurídica do curso de Direito faz atendimentos nas áreas cível, trabalhista e penal (vítimas de transfobia e violência doméstica), os agendamentos para atendimento podem ser feitos pelo telefone: (71) 99902-8879, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

Pelo curso de Ciências Contábeis é disponibilizada consultoria para criação e regularização de MEI e o curso de Pedagogia terá aulas preparatórias para Enem e Supletivos, com início previsto para o segundo semestre de 2022. Serão realizadas também ações institucionais que terão apoio do curso de Relações Internacionais através da aproximação com entidades internacionais de fomento e defesa da coletividade LGBTQIAP+. Já os cursos de Comunicação vão atuar na criação de publicações que levem informações sobre o AMADO e temas de interesse.

Na área de saúde, o curso de Psicologia tem atendimentos psicológicos de emergência, bem como terapias individuais e coletivas, e atendimentos específicos para laudo de transição. Já o curso de Fonoaudiologia realiza tratamento para construção da voz para trans. E o curso de Enfermagem tem triagem e atendimento de saúde em geral, aplicação de injetáveis mediante receita médica e pré-natal para homens trans.

O curso de Nutrição disponibiliza diagnóstico, acompanhamento, orientação e monitoramento nutricional e planejamento alimentar. O curso de Fisioterapia faz atendimento para pós-operatório de redesignação sexual (mamas e genitália) e reeducação postural. Esses serviços são realizados no Instituto de Saúde da Unijorge no campus Paralela que conta com ampla estrutura com consultórios, ginásio, piscina terapêutica e acessibilidade. Os interessados devem fazer agendamento prévio pelo número: (71) 3206-8489 ou whatsapp (71) 99611-6919.