Número de cervejarias no Brasil registrou alta de 12% em 2021

O número de cervejarias no Brasil cresceu 12% em 2021. Em todo o país são 1.549 fabricantes de cervejas registrados. Em 2020, eram 1.383.

A informação está no Anuário da Cerveja 2021, produzido pelo Sindicerv, o Sindicato da Indústria da Cerveja, em parceria com o Ministério da Agricultura e Pecuária.

No ano 2000, havia apenas 40 cervejarias em todo país. Um número quase 39 vezes menor que o atual. Hoje, 672 cidades têm pelo menos uma fábrica instalada.

Mais de 8 a cada 10 empresas estão na região Sul e Sudeste. São Paulo encabeça o ranking com 340 estabelecimentos.

Já a maior proporção de cervejarias por habitante está em Santa Catarina. Uma para cada 37 mil habitantes. A média nacional é de uma para cada 137 mil.

A maior mudança foi o avanço das microcervejarias. Empresas menores, com produtos diferenciados.

Glauco Bertoldo, diretor do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal do Ministério da Agricultura diz que a mudança também impactou a balança comercial. O consumidor brasileiro está deixando de comprar cervejas importadas porque já consegue ter acesso a uma maior variedade de tipos e sabores da bebida de produção nacional.

A pandemia também mudou o perfil do consumo. O brasileiro está consumindo mais cerveja dentro de casa e, apesar de o ano ter começado com um faturamento modesto, Luiz Nicolaewsky, diretor superintendente do Sindicerv, aposta que a Copa do Mundo vai ajudar a fechar 2022 em alta.

O Brasil é o terceiro maior produtor de cerveja no mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e da China. Em 2021 foram produzidos mais de 14 bilhões de litros de cerveja.

Economia São Paulo Renata Batista Eliane Gonçalves – Repórter da Rádio Nacional cerveja 158:00