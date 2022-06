Número de famílias endividadas reduziu 0,3% em maio

O percentual de famílias brasileiras endividadas reduziu 0,3% em maio, na comparação com abril. Mesmo assim ficou em 77,4%, o que é quase 10 pontos acima da proporção verificada em maio do ano passado. Os dados são da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor, divulgada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo nesta terça-feira.

Já a parcela da população que está inadimplente, ou seja, que tem contas ou dívidas em atraso, apresentou ligeiro aumento de 0,1 ponto percentual, chegando a 28,7%. A dificuldade em honrar as dívidas é influenciada, entre outros fatores, pela inflação que persiste acima dos 12% anuais.

A boa notícia é que a proporção de famílias endividadas desacelerou em todas as faixas de renda, inclusive entre as que ganham até 10 salários mínimos. Mas o patamar continua bastante alto, com 78,3%. De acordo com a economista da CNC, Izis Ferreira fatores positivos e negativos contribuíram para desaceleração.

O tipo de dívida mais comum continua sendo o cartão de crédito, que apresentou queda mensal de 0,3, chegando a 88,5% do total de famílias endividadas. No entanto, em um ano, a proporção de endividados nessa modalidade avançou 7,6 ponto percentual. Izis Ferreira salienta que neste caso houve divergência do comportamento na base e no topo da pirâmide de renda.

O levantamento da CNC também destaca que o comprometimento médio da renda familiar com dívidas também aumentou para 30,4%. Já do total de endividados, 22,2% precisaram destinar mais da metade da renda para pagar os débitos, maior proporção em 5 anos.

