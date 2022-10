Número de professores eleitos para o Congresso é o menor desde 2006

No Dia do Professor (15/10), a categoria não tem muito a comemorar em relação à representatividade no Congresso Nacional.

Após bater recorde em 2018, o número de professores eleitos deputados federais e senadores neste ano retrocedeu ao menor nível desde 2006. Apenas 10 docentes tomarão posse em 1º de fevereiro de 2023. Antes disso, o pleito em que menos representates da categoria haviam sido eleitos era o de 2014, quando 11 conquistaram uma cadeira no Legislativo.

O levantamento do Metrópoles foi feito com base no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que exibe dados das eleições gerais desde 2006. Veja o histórico de professores eleitos congressistas:

2006: 15 parlamentares 2010: 15 parlamentares 2014: 11 parlamentares 2018: 17 parlamentares 2022: 10 parlamentares O Partido dos Trabalhadores é a sigla com o maior número de professores eleitos para a próxima legislatura, com três nomes: Afonso Florence (PT), Carol Dartora (PT) e Helder Salomão (PT).

Além dos candidatos do PT, conquistaram uma vaga na Câmara dos Deputados Mauro Filho (PDT), Professora Goreth (PDT), Socorro Neri (PP), Célia Xakriabá (PSol), Adriana Ventura (Novo) e Guilherme Boulos (PSol-SP).

Para o Senado Federal, apenas um docente tomará posse em 2023, o ex-governador do Maranhão Flávio Dino (PSB) foi eleito com dois milhões de votos. Diferente da eleição deste ano, a disputa eleitoral de 2006 elegeu dois professores para a Casa Alta: Marisa Serrano (PSDB) pelo Mato Grosso e Expedito Junior (PPS) por Rondônia.

Enfrentar desafios Especialistas ouvidas pelo Metrópoles apontam que os congressistas eleitos têm um grande desafio para defender a educação na próxima legislatura. Em comemoração ao Dia do Professor, neste sábado (15/10), o levantamento mostra que as eleições deste ano atingiram um número menor de docentes no Congresso Nacional.

“Os professores eleitos para a próxima gestão têm um papel e uma responsabilidade imensa de sensibilizar a sociedade dos prejuízos causados pela pandemia no aprendizado dos estudantes”, destaca a professora especialista em língua portuguesa e gestão escolar Jeanne Gomes Pereira Lima.

Para Lima a eleição dos professores eleitos tem como papel principal “ser um facilitador das políticas públicas necessárias na Câmara e no Senado Federal”, na área da educação.

Jeanne reforça que a eleição de docentes representa uma olhar mais aprofundado para a educação, já que os profissionais conhecem a realidade das escolas e universidades brasileiras.

A professora da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília (UnB) Catarina de Almeida destaca que a queda no número de docentes eleitos se dá pelas dificuldades enfrentadas pelos profissionais na rotina diária de sala de aula além da eleição.

“Há toda uma contra ofensiva contra os professores dizendo que o professor não pode que o professor tem que ser neutro, que o professor não pode debater política a escola não pode debater política como se isso fosse possível”, analisa Catarina.

Para a professora da UnB, a eleição de profissionais da área da educação poderá significar uma esperança para a categoria. “Então eu vejo que ter professores e professoras no Congresso Nacional é a possibilidade de que a gente tenha nesses espaços defensores do direito à educação. De uma educação de qualidade de uma educação que olhe para todos os jeitos do processo educativo”, avalia Catarina.

