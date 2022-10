Número de roubos em geral, no estado de SP, caiu em setembro

Os roubos em geral, no estado de São Paulo, caíram em setembro. Foram 20.527 casos, em comparação aos 21.727 registrados em agosto. Mas quando se trata de roubos e furtos de veículos, houve um aumento de ocorrências em setembro em relação ao mês anterior.

Ao longo do ano, os números mostram uma certa estabilidade no total de roubos. Fevereiro foi o mês com menor número de casos, pouco mais de 18 mil, e agosto o que teve maior registro, com mais de 21 mil casos.

Em comparação a setembro de 2021, todos os casos de roubos e furtos cresceram.

Já em relação a homicídios dolosos, no mês passado foram registrados 25 casos a mais que em agosto.

Outro dado que chamou atenção foi o aumento de lesões corporais culposas, quando não há intenção, causadas por acidentes de trânsito. Os casos quase dobraram de agosto para setembro, passando de 5402 para 10.696.

Para comunicar delitos menos graves, a orientação da Secretaria de Segurança Pública é que a população faça o boletim eletrônico, no site delegaciaeletronica.policiacivil.sp.gov.br

