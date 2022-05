Nunca antes um técnico foi tão rejeitado quanto Paulo Sousa

Boa parte da torcida do Flamengo tornou-se “viúva” do Jorge Jesus. Isso é um fato. Mas é difícil enxergar num passado recente um técnico tão rejeitado quanto o português Paulo Sousa.

Esta semana, quando foi feito o sorteio das oitavas de final da Libertadores, o perfil Central do Flamengo (@CentralFlaNacao) fez uma post bem provocativo no Twitter.

“E o sorteado para enfrentar o Flamengo na Libertadores é…” A resposta está na montagem de um papelzinho que teoricamente “sorteia” o nome de Paulo Sousa como o adversário do clube brasileiro.

O primeiro a responder foi o jornalista Renato Maurício Prado, flamenguista de carteirinha e protagonista do vazamento da entrevista em que Jorge Jesus forçava a barra para voltar ao Rubro-Negro. “Perfeito”, escreveu Renato Maurício Prado.

Na sequência, outros flamenguistas se pronunciaram. Uns contra, outros indignados, outros a favor:

“Abel – 6 meses – 58% de aprov, 51 jogos, 25 vit, 14 emp, 12 der, 79 gols pró e 40 gols sofridos.

Paulo Sousa – 66,6% de aprov, 24 jogos, 14 vit, 6 emp, 4 der, 46 gols pró e 22 gols sofridos

Palmeirenses tiveram paciência. Circunstâncias da liberta ajudaram. Flamenguistas só ódio”

“Eu não concordo. Se o nome no papelzinho fosse Marcos Braz, Bruno Spindel, Bap, Landim, bateria palmas. Mas aí seria pedir demais dos passadores de pano da diretoria, né?”

“O Mingau nunca perde porque adversário foi melhor”

“Kkkkk tô rindo para não chorar”

“Maior adversário do Flamengo nas oitavas. Esporte Clube Viúvas do JJ”

“Caramba….em meus mais de 50 anos de acompanhante do esporte bretão em terras Brasilis..nunca antes, visto uma campanha tão aguerrida de um profissional da imprensa em detonar um treineiro… Nem quando o cargo era e é do treineiro da seleção canarinho”.

