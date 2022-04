Nutricionista dá 5 dicas para aproveitar a Páscoa sem excessos

Para a maioria das pessoas a Semana Santa é sinônimo de comida. Tem almoço em família regado a muito azeito de olive ou de dendê, a depender de quem é do time do bacalhau ou da comida baiana, e claro, muito chocolate.

Época em que o chocolate é muito valorizado, a Páscoa pode ser uma pedra no caminho para quem está na luta para manter uma alimentação saudável e equilibrada. No entanto, é possível curtir com moderação e não sentir tanta culpa. Para a nutricionista e fisioterapeuta dermato funcional Carolina Dias, a Páscoa não precisa ser um momento de grande restrição alimentar, e ela garante que é possível adotar algumas estratégias saudáveis para não colocar tudo que foi feito durante a semana a perder.

“O segredo está em equilibrar as porções e substituir alguns alimentos para não correr o risco de perder todo o esforço empreendido nos dias anteriores”, explica.

Para ajudar nesse processo, ela reuniu 5 dicas para quem não está disposto a meter o pé na jaca e aproveitar a Páscoa sem sofrimento:

Coma sem culpa!

O primeiro passo para evitar exageros é adquirir consciência sobre os impactos dos alimentos na própria saúde. “Se a pessoa já segue uma rotina saudável, tem uma alimentação limpa e equilibrada, não vai ser um dia de comemoração que vai mandar tudo por água abaixo”, destaca Carolina Dias. A culpa é um sentimento negativo que acaba prejudicando as boas experiências. Por outro lado, é preciso ter cuidado para não acabar comendo por impulso ao ver a mesa repleta de delícias e chocolates. “Ao comer muitos alimentos, o nível de glicose, além de subir rapidamente a cada ingestão, permanece sempre alto no sangue, podendo causar uma série de problemas de metabolismo, agredindo o estômago e causando mal-estar”.

Não pule refeições

Jamais pule uma refeição para compensar as calorias do almoço. Manter os hábitos alimentares saudáveis e comer nos horários recomendáveis evita que o estômago fique vazio por muito tempo, diminuindo o risco de ter gastrite e de ficar com muita fome e exagerar nos alimentos gordurosos e calóricos. Carolina Dias explica que uma boa estratégia para “se preparar para a Páscoa” é investir em uma dieta low carb e focada em proteínas animais e vegetais durante a semana.

Inicie a refeição com salada e aposte na proteína

Evite beliscar as guloseimas antes do almoço e monte um prato principal com bastante salada e proteína, para aproveitar melhor os nutrientes desses alimentos. “As saladas são ricas em vitaminas, têm poucas calorias e ajudam a dar saciedade, principalmente as cruas, que contêm mais fibras. A vantagem da Páscoa são os pratos feitos com peixes, que são ricos em proteínas e ômega 3 e possuem baixo teor de gorduras ruins”, comenta a nutricionista.

Opte pelos chocolates amargos

Os chocolates amargos possuem menos açúcar na composição e maior porcentagem de cacau, que oferece vários benefícios ao organismo. O chocolate branco leva uma quantidade ainda maior de gordura, por isso, são mais calóricos, e as versões diet são indicadas apenas para quem tem diabetes, pois podem conter adoçantes não naturais e mais gordura em sua composição. Outra dica para não cair em tentação após a Páscoa é doar os chocolates que sobrarem. Esse é o melhor momento para exercer a solidariedade e distribuir os doces para amigos, familiares e colegas.

Retome a rotina com exercícios e alimentação saudável

Depois da comilança, não há nada melhor do que retornar à rotina saudável. Para evitar o inchaço, é fundamental apostar na hidratação para eliminar as toxinas do organismo. “Principalmente na semana seguinte à Páscoa, consuma menos carboidratos, aposte em chás diuréticos e tire do cardápio frituras, açúcares e bebidas alcoólicas, assim como alimentos industrializados, ricos em sódio. Invista na sua rotina de exercícios físicos e em uma alimentação mais natural, com frutas, verduras, proteínas magras e ovos”, indica Carolina.

De quebra, ela ainda ensinou uma receita exclusiva de Ovo de Páscoa Fit. Confira:

Ovo de Páscoa Fit com Whey Protein

Ingredientes:

1⁄2 barra de chocolate 70% cacau

Creme de avelã light

Pasta de amendoim

1 colher (chá) de óleo de coco

1 scoop de whey protein de chocolate

Água