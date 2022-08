O choro dos que escondem a identidade e dos que dão a cara à tapa

Com tantos profissionais da política ao seu redor, sendo ele um profissional com mais de 30 anos de carreira, surpreende o amadorismo com que se comporta o núcleo duro da campanha de Bolsonaro à reeleição. Se não é amadorismo, o que pode ser?

Mal terminou a entrevista de Lula ao Jornal Nacional, os porta-vozes informais de Bolsonaro, que só falam sob anonimato, dividiram-se. Uns disseram que Lula saiu-se bem e até o elogiaram. Outros, que Lula saiu-se mal, e a Globo nem se fala.

Os primeiros observaram que Lula foi muito hábil ao transferir para Dilma a culpa pelos perrengues na economia que marcaram os últimos anos do PT no poder, como se ele, Lula, que a escolheu para sucedê-lo, não fosse também responsável.

Os que criticaram o desempenho de Lula preferiram destacar a maneira como os entrevistadores o trataram: foram parciais, deixaram-no à vontade, só faltaram aplaudi-lo. Para culminar, Renata Vasconcelos calçava sapatos vermelhos. É de rir ou não?

Na opinião desses, quer prova de maior cumplicidade do que William Bonner, na abertura da entrevista, afirmar que Lula nada mais deve à Justiça? Ora, nada mais deve. Suas condenações foram anuladas e os demais processos arquivados.

Sim, mas os bolsonaristas indignados consideram que a afirmação de Bonner era perfeitamente dispensável, e que só pegará mal para a Rede Globo de Televisão, emissora detestada por eles. Ora, se só fará mal e se eles a detestam, deveriam estar contentes.

Isso está mais para choro de perdedor do que para qualquer outra coisa. Pior no caso de ministros que deram a cara à tapa derramando lágrimas em público. Fábio Faria, o esperto ministro das Comunicações, foi um deles. Escreveu no Twitter:

“Esqueceram que o Bolsonaro derrotou o sistema e mais uma vez estão pavimentando o mesmo caminho de 2018! Essa parcialidade só fortalece o povo e o apoio ao Bolsonaro. A “entrevista” de hoje foi a facada de 2022! Anotem aí!”

Quem diria… O empresário Fábio Faria, casado com a herdeira do grupo Sílvio Santos, exaltando Bolsonaro por ter derrotado o sistema, do qual, ele, Faria, faz parte… Soa falso. Se a parcialidade da Globo fortaleceu Bolsonaro, o ministro deveria celebrar.

Ciro Nogueira, chefe da Casa Civil, fez um comentário bisonho:

“Lula atacou o Auxílio Brasil? O maior programa assistencial da história do país? Que só em 2020 pagou o equivalente a 15 anos de Bolsa Família? Que é mais que TRIPLO dos programas do PT e beneficia mais gente? É… A raposa nunca elogia as uvas…”

Não, Lula não atacou o Auxílio Brasil. Por que atacaria se o PT votou a favor e queria um auxílio maior? Lula lembrou, porém, que o pagamento do auxílio com Bolsonaro só irá até dezembro. Com ele, se eleito, o auxílio continuará sendo pago.

