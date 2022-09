O Coro: série nacional comparada à Glee estreia no Disney+

Criada por Miguel Falabella, O Coro: Sucesso, Aqui Vou Eu chega nesta quarta-feira (28/9) ao Disney Plus sob grande expectativa por parte do público. Repleta de novos rostos da TV e do teatro, a série nacional tem sido bastante comparada à Glee, mas bastam poucas minutos para que a produção ganhe personalidade própria frente ao público.

De fato, ambos são musicais e unem personagens em um contexto competitivo buscando a fama. Mas, ao contrário da série estrelada por Lea Michele, O Coro acompanha jovens adultos em busca de realização profissional e da superação de limitações e desafios com os quais qualquer telespectador brasileiro pode se identificar.

Na sinopse, 10 jovens adultos, de diferentes origens, veem em um teste de elenco para uma companhia estável de teatro, a chance de retomar a busca de seus sonhos adormecidos e fazer uma carreira no teatro. O público tem acesso às motivações de cada personagem, aos desafios que enfrentam para se destacar entre tantos talentos e as performances que exaltam dos clássicos da MPB ao rock, revisitando canções de Pixinguinha, Chico Buarque, Lulu Santos, Rita Lee e outros.

Em mesa redonda com elenco e jornalistas, do qual o Metrópoles participou, Graciely Junkeira, Bruno Boer, Daniel Rangel, Karin Hills e Rhener Gabriel, falaram sobre a expectativa da estreia da série e como se identificam com seus personagens. Assim como os personagens de O Coro, parte deles passaram por testes e audições para o papel.

“Pra começar eu fui fazer o teste sem saber que era pra Disney. Na hora eu fiquei tão nervosa… fui, fiz o teste, achei que eu tinha sido péssima, mas depois quando eu passei eu só conseguia chorar e agradecer, é uma plataforma gigante, uma personagem extremamente especial pra mim e uma história incrível, com um significado incrível, sabe? Tem muitas coisas muito incríveis aí pra mim”, contou a intérprete de Ivone, que já ganhou o apelido de Selena do Brasil pela colega de elenco, Karin Hills.

“Eu estou com um orgulho muito grande de estar fazendo essa série com esse elenco tão talentoso e lindo. Por outro lado, eu falo sempre pro Gabrielzinho [Hipolyto], pro Lucas [Wikihaus], dois talentos de dois meninos pretos tão lindos e tão maravilhosos. Ter a oportunidade de ter essa troca, porque sim, na minha carreira, na maioria das vezes, não era esse cenário. Mas não era de se esperar outra coisa sendo uma direção, uma idealização de Miguel Falabella que sempre provoca o pensamento, o olhar do público em relação ao que é igual, diferente, mas não está nas telas todos os dias”, disse a ex-Rouge,

Conhecido pelas participações em A Malhação, Eu, a Vó e o Boi, da Globo, Daniel Rangel, que interpreta o sonhador Leandro, não esconde que O Coro é um dos projetos mais importantes de sua carreira. “Nunca imaginei fazer um musical. Um musical, na maior empresa do mundo de musicais, com Miguel Falabella, e esse elenco, foi inacreditável, ainda é inacreditável. Ontem a gente foi pela primeira vez na sede da Disney em São Paulo e eu cheguei em casa emocionado. Fiquei parecendo uma criança”, contou.

