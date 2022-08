O Dom Pedro I intimista de Cauã Reymond; vídeo

O novo filme de Cauã Reymond, “A viagem de Pedro”, mostrará Dom Pedro I de forma intimista, com detalhes de sua vida privada. O longa da diretora Laís Bodansky, que chega aos cinemas em 1º de setembro, traz as relações do primeiro e único rei do Brasil com sua família e aliados.

Um trecho do longa cedido à coluna mostra Dom Pedro I conversando com seu filho, Dom Pedro II, ainda criança. O pai e seu herdeiro, que viria a ser o príncipe regente do Brasil, conversam sobre poder e solidão.

Com produção da Buriti Filmes, de Mario Canivello e de Reymond, e coprodução da Globo Filmes, “A viagem de Pedro” retrata o momento em que Dom Pedro I volta a Portugal, em 1831, com medo de ser apedrejado por brasileiros depois de nove anos da proclamação da Independência.

Assista ao trecho exclusivo abaixo.

