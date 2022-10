O erro gramatical de Galvão Bueno em comercial de TV

Nesta Copa do Mundo, Galvão Bueno é o garoto-propaganda da Brahma. E o narrador da Globo, que é o mais famoso jornalista esportivo do país, protagoniza um comercial de 30 segundos que está sendo veiculado nas TVs, pedindo para os torcedores tirarem a camisa amarela do armário para torcer pela Seleção Brasileira.

“É ano de Copa. Independente das nossas preferências fora de campo, chegou a hora de lembrar o significado original dessa camisa; o símbolo da nossa brasilidade, da nossa alegria, da nossa paixão, da nossa brahmosidade… Então, tire a amarelinha do armário e vista a sua camisa. Ela é sua, é minha, é de toda a nossa torcida. Isso é Brahmosidade!”, diz Galvão, em off coberto por imagens de torcedores vestidos de verde e amarelo, e de uma latinha de cerveja estupidamente gelada.

Esse ano tem Copa do Mundo!! Então, eu e a Brahma queremos convidar vocês a relembrar o significado original da Amarelinha!! Camisa que simboliza a nossa paixão, o nosso orgulho, a nossa Brahmosidade!!#vestindoAamarelinha #bebacommoderação #publi @BrahmaCerveja pic.twitter.com/iQAMXNPHX6

— Galvão Bueno (@galvaobueno) August 10, 2022

Estaria tudo bem se não fosse uma “escorregada” no texto de Galvão. Perceba que ele fala “independente”, quando deveria falar “independentemente”.

Isso porque, como aprendemos na escola, independente é adjetivo, e quer dizer livre: “Independente da Globo, Galvão já descartou a aposentadoria e vai seguir a sua carreira depois da Copa…”

Independentemente é advérbio, significa sem levar em conta: “independentemente das nossas preferências fora de campo, chegou a hora de lembrar o significado original dessa camisa…”

É isto.

