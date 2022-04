O evento do São João 2022 de Itamaraju está oficialmente cancelado

A diretoria do SINDCOMÉRCIO e da CDL, participaram de uma reunião com o prefeito de Itamaraju (Dr. Marcelo Angênica) e os secretários de governo, administração, esporte e cultura (Bida, Leo Oss, Gustavo, respectivamente), onde foi anunciado a impossibilidade da realização da festa do São João nos moldes tradicionais, mas que o município contribuirá com a realização da festa de São João nos bairros e distritos da cidade.

O prefeito argumentou que o decreto de calamidade pública que vigora até junho/2022, impede o gasto com a festa, diante das necessidades da população em função dos prejuízos e danos causados pelas chuvas que aconteceram em dezembro/2021.

Representando o comércio estavam os empresários Ozeas (presidente da CDL), Jucilandy (presidente do SINDCOMÉRCIO), Heloisa (vice-presidente do SINDCOMÉRCIO), João Junior (vice-presidente da CDL), Roberto (Diretor de eventos da CDL) e Edmilson (Conselheiro da CDL).

Anteriormente, a CDL e o SINDCOMÉRCIO já haviam solicitado ao prefeito um posicionamento sobre este evento, que foi respondido nesta reunião.

O prefeito acrescentou, que entende a importância da festa para a atividade comercial e que no aniversário da cidade irá realizar uma grande festividade alusiva a data, que favorecerá atividade comercial de nosso município.

Por | CDL Itamaraju