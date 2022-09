Deve ter sido ideia do técnico Alexander Cacique Medina não regar o gramado do estádio José Amalfitano, nos arredores de Buenos Aires, para prejudicar o Flamengo. Não deu certo, não.

Esse uruguaio Medina é aquele mesmo que deu vexame no comando do Internacional. Conseguiu ser eliminado da Copa do Brasil pelo Globo-RN e foi demitido depois de três meses.

O time dele, o Vélez Sársfield, tomou o vareio do Flamengo na noite desta quarta-feira (31/8). Se fosse possível, acho que o eles nem precisariam disputar o jogo de volta, no Maracanã.

Que ideia “genial” essa de detonar o gramado para o adversário não conseguir jogar bem. Eles se acham malandros, mas, a rigor, forneceram apenas uma boa ilustração para a acepção esportiva de catimba.

Está no dicionário Houaiss como “procedimento utilizado em certas competições esportivas, especialmente futebol, e que consiste em prejudicar o desempenho do adversário por meio de recursos astuciosos e, às vezes, antiesportivos”.

Enfim, apesar de toda essa babaquice dos argentinos, o Flamengo só fez chover no roçado do Vélez e está com os dois pés em mais uma final da Copa Libertadores da América.

Logo na primeira fase da Copa do Brasil, caiu para o modesto Globo-RN. Na Sul-Americana, com Medina no leme tropeçou em um grupo cujos rivais eram Independiente Medellín (COL), Guaireña (PAR) e 9 de Octubre (EQU). A classificação para as oitavas de final só foi conquistada após a chegada de Mano Menezes.

Para acompanhar as atualizações da coluna, siga o “Futebol Etc” no Twitter; e também no Instagram.

Quer ficar por dentro de tudo que rola no mundo dos esportes e receber as notícias direto no seu celular? Entre no canal do Metrópoles no Telegram e não deixe de nos seguir também no Instagram!

O post O Flamengo só não fez chover no roçado do Vélez Sársfield apareceu primeiro em Metrópoles.