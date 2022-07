O município de Itamaraju aderiu aos Programas Educação Conectada e Wi-Fi Brasil para mais de 57 Escolas do Campo e da Sede.

Esses Programas possibilitarão o acesso à Internet para professores , estudantes e funcionários dessas Escolas.

A Secretaria Municipal de Educação com o apoio da Prefeitura Municipal de Itamaraju vem trabalhando junto ao Ministério da Educação (MEC), e fortalecendo esses dois Programas de inovação e tecnologia que tem como objetivo principal, promover a universalização do acesso à internet de alta velocidade e trazer conexão de internet à comunidades rurais onde há dificuldade de acesso à internet banda larga por meios convencionais.

Os Programas estão sendo ministrados pelo coordenador Ozires Augusto. E no dia 09 de Junho de 2022 aconteceu a primeira reunião com diretores para definir as diretrizes e orientações sobre os Programas, inclusive o uso do medidor do Programa Inovação Conectada.

O Programa Wi-Fi Brasil (Wi-Fi Educação) é fruto de uma parceria entre o Ministério da Educação, o Ministério das Comunicações e a Fundação Banco do Brasil, e tem como principal objetivo viabilizar o acesso à internet via satélite, por doze meses , para as comunidades escolares e os respectivos entornos. Seu foco é o fomento à formação continuada de professores , coordenadores e gestores escolares.

Por: Rismar Santana