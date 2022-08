O papel de Guedes no meio de campo entre Jair Bolsonaro e TV Globo

Ministro da Economia, Paulo Guedes atuou para diminuir o clima de tensão entre Jair Bolsonaro e a Rede Globo, antes da entrevista desta segunda-feira (22/8), nos estúdios da emissora, no Rio de Janeiro.

O ministro tem boa relação com jornalistas da empresa. Ele pediu a Bolsonaro que, diferentemente de 2018, não atacasse a emissora. Já William Bonner e Renata Vasconcellos, avalia a campanha do presidente, não fizeram ataques abaixo da linha da cintura. Não abordaram assuntos do campo pessoal, como rachadinha e os cheques de Michelle. As (muitas) perguntas críticas foram voltadas, basicamente, a questões da administração federal.

Bolsonaro até tinha preparado artilharia contra a Globo, mas, diante do clima mais ameno, optou por economizar munição. Nos bastidores, Guedes levou o mérito ao final da entrevista sem intercorrências.

