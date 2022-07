O primeiro Xbox terá servidores para jogar online novamente

O serviço, que supostamente estará acessível em qualquer console Xbox original, está se preparando lentamente para sua versão beta pública, durante a qual suportará 13 títulos – com mais por vir no futuro. Aqui está a lista de jogos de lançamento:

Counter-Strike Crimson Skies, and its Live-enabled demo. Dead or Alive Ultimate MechAssault, and its Live-enabled demo. Midtown Madness 3 MotoGP: Online Demo Phantasy Star Online: Episode I & II Star Wars Jedi Academy Street Fighter Anniversary Collection Unreal Championship Whacked! (and it’s XBL Starter Kit Demo) Xbox Live Arcade XIII

A equipe do Insignia tem estado muito ativa no Twitter recentemente, postando constantemente capturas de tela do substituto do Xbox Live em ação, incluindo testes de inúmeros jogos originais do Xbox para tentar fazê-los funcionar online em 2022.