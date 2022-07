O que aconteceu com Arthur Aguiar? Ator revela motivo de ausência em premiação e surpreende

Na última quarta-feira (27) o ator Arthur Aguiar comentou sobre sua ausência na premiação da MTV, intitulada “MTV Miaw“. O evento contou com a presença de diversos artistas que estavam concorrendo à prêmios em diferentes categorias e, no entanto o campeão do BBB 22 não estava presente no local.

+ Veja mais notícias dos famosos

Na ocasião, Arthur justificou o ocorrido e explicou que acabou perdendo a data do evento. No entanto, Aguiar pediu desculpa aos fãs que votaram para que ele conseguisse um troféu e destacou que não tinha a intenção de faltar ao local.

“Quero falar uma coisa com vocês […] Eu e a Maíra fomos jantar e no meio do jantar, nós nos demos conta que a gente perdeu o evento, a premiação da MTV [MTV Miaw]. Cara, que loucura! A gente confundiu as datas, pensamos que era outra data e era hoje. Estou aqui para pedir desculpas para todas as pessoas que votaram, que se dedicaram, que fizeram de tudo pra que eu ganhasse esse prêmio. Quero pedir desculpas por não ter ido, não ter comparecido pra fazer parte da premiação. Não foi falta de vontade, foi simplesmente uma confusão de datas”, disse.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GOSSIP DO DIA (@gossipdodia)

Maíra Cardi se irrita com Paulo André

Na tarde desta quinta-feira (28), a esposa de Arthur Aguiar, Maíra Cardi, reprovou a declaração do ex-BBB Paulo André, a respeito de sua amizade com o ator. Os dois se aproximaram durante o BBB 22, mas se distanciaram após o fim do confinamento.

Na ocasião, ela contrariou a declaração do atleta em entrevista a um podcast, onde ele destacou que teria conversado com o artista e até mesmo, o convidado para seu aniversário. No entanto, segundo ela, a informação não procede.

“Ele mandou o telefone e você nem chamou. Apesar de não ter câmera na vida, porque não é o Big Brother, a gente conta, tá? Não fica mudo”, disse.

Confira tudo que está rolando entre as celebridades:

+ De novo? Roberto Carlos teria perdido a paciência novamente após atitude de fã: “Não vou”

+ Após Anitta declarar voto em Lula, Ciro faz revelação inesperada e admite: “Cotovelo doendo”

+ Maíra Cardi faz desabafo inesperado, revela diagnóstico de síndrome e preocupa fãs

BOMBOU: LÉO SANTANA recebe BRINQUEDO ADULTO de FÃ e TOMA ATITUDE INUSITADA









” src=”https://youtube.com/embed/Yq_-CkNF8-c” title=”YouTube video player” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen sandbox=”allow-scripts allow-same-origin”>