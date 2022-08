Você já ouviu falar de dermatite seborreica? Talvez esteja mais familiarizado com o nome popular que se usa para essa condição: caspa. Trata-se de uma coceira e descamação da pele, que só ocorre no couro cabeludo. Mas o que causa caspa nos cabelos? O Canaltech te explica, com detalhes.

Muitos fatores podem contribuir para o desenvolvimento da caspa, portanto, identificar a causa exata da coceira e descamação do couro cabeludo pode ser difícil. As causas mais prováveis envolvem secreções de suas glândulas sebáceas ou a colonização fúngica na superfície da sua pele.

Não lavar os cabelos o suficiente pode fazer com que as células da pele se acumulem e criem flocos e coceira. Mas aqui vai um alerta: lavar e secar demais o couro cabeludo também pode trazer consequências negativas. A caspa está relacionada com uma levedura chamada Malassezia, que agrava o couro cabeludo e causa o crescimento excessivo de células da pele.

Diferentes produtos de cuidados pessoais podem causar dermatite de contato, o que deixa o couro cabeludo vermelho e coçando. Outros fatores incluem a excessiva exposição à luz solar ou a exposição a poeira ou sujeira. Vale observar que algumas pessoas podem estar mais predispostas à caspa do que outras por razões desconhecidas. No entanto, sabe-se que os homens desenvolvem caspa com mais frequência do que as mulheres.

Sintomas e tratamentos da caspa

Os sintomas da caspa nos cabelos incluem oleosidade na pele e no couro cabeludo, escamas brancas que descamam ou até escamas amareladas que são oleosas e ardem; coceira, que pode piorar caso a área seja infectada pelo ato de “cutucar” a pele; leve vermelhidão na área e possível perda de cabelo.

Agora que você sabe o que causa caspa nos cabelos, vale entender a melhor maneira de se livrar da doença: usar shampoo anticaspa e tratamentos para o couro cabeludo, além de algumas soluções caseiras que podem ajudar, como bicarbonato de sódio, vinagre de maçã ou óleo de coco. De qualquer forma, não deixe de consultar um dermatologista.

Fonte: Mayo Clinic, Healthline, Canaltech