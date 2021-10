O que fazer quando o cachorro não quer mais comer

Bem estar



Publicado em 25 de out de 2021 e atualizado às 11:49

A falta de apetite canina pode ser sinal para doenças mais graves

O apetite dos cães ajuda muito na saúde deles, afinal, a alimentação é o que dá para o cão os nutrientes necessários para manter o bom funcionamento do organismo do pet.

Por isso sempre procuramos a melhor ração, assim nosso animal de estimação sempre terá energia para brincar e se sentir bem.

Agora, quando esse cão está sem apetite e com uma aparência mais apática, o tutor precisa estar atento a esse e outros sinais que podem ser indícios de algum problema.

Nesse artigo vamos lhe explicar o que pode ser a causa da falta de apetite, quais as consequências de uma alimentação não balanceada e como fazer o seu pet voltar a comer normalmente. Confira a seguir!

Prováveis motivos para a falta de apetite dos cães

Não é incomum que o seu amigo de quatro patas perca a vontade de comer. É algo que pode acontecer eventualmente e não é motivo nenhum para desespero.

Existem algumas causas que podem resultar na falta de apetite nos animais de estimação, que podem ser desde problemas simples, como uma tigela inadequada, até questões mais sérias, como problemas emocionais e físicos.

Recipiente impróprio para o alimento

No caso das tigelas inadequadas – que são, geralmente, recipientes improvisados -, elas não funcionam para o seu cão, pois eles têm o olfato muito mais sensível do que o dos seres humanos.

Dessa forma, é aconselhável utilizar tigelas de aço ou alumínio, já que este tipo de material evita que sujeira e restos de comida se acumulem.

Rotina alimentar sem alterações

Enjoar de sabores da comida ou ração também é motivo para fazer o cão deixar de comer, já que essa rotina pode desinteressar o seu animalzinho de ter um forte apetite.

Problemas psicológicos

Sim, os cães podem sofrer com problemas de saúde mental assim como os humanos. Os gatilhos para esses problemas, como depressão e ansiedade, podem ser gerados por diversos fatores e o tutor precisa estar de olho nos sinais.

Esse é um dos motivos que pode fazer o cão perder a vontade de comer, além de outros sintomas, como um comportamento mais agressivo e latidos excessivos.

A depressão pode ser relacionada com a dificuldade do pet de ficar afastado do seu tutor por um determinado período de tempo. Nesses casos, é muito comum os animais se alimentarem apenas na presença do dono ou quando o mesmo lhe dá comida pela mão.

Mudança de rotina

Mudanças de casa ou até um novo membro animal na família são capazes de afetar os cães de uma forma mais drástica no emocional deles, causando a falta de apetite e outros comportamentos incomuns em cães saudáveis.

Temperaturas altas

O verão é uma época um pouco complicada para os pets que não estão devidamente hidratados, eles podem passar mal, resultando em uma perda de apetite e ânimo para se exercitar de forma temporária.

Consequências da falta de uma alimentação balanceada nos cães

Essa perda de vontade de comer pode causar diversas reações no corpo do seu amigo de quatro patas, causando outros problemas:

Vômitos, diarreia, gastrite, febre, dores e a perda de peso são alguns sintomas comuns em cães que não estão recebendo os nutrientes e vitaminas necessários para o seu corpo.

Quando persistente, a falta de ingestão de comida também pode estar relacionada a problemas na hora de mastigar a comida. Em cães mais idosos, os dentes têm a chance de estarem enfraquecidos, causando dores na hora de comer a ração.

O que fazer para o seu cachorro voltar a se alimentar bem

A primeira coisa a se fazer quando se percebe que o seu animal de estimação não está comendo direito é não forçá-lo a fazer isso. O cão vai se irritar cada vez mais, o que vai gerar um estresse maior e totalmente desconfortável para o seu amigo.

Procure se atentar no seu comportamento e fique de olho em todos os sintomas citados anteriormente neste artigo. Você pode investir em alguns testes para tentar fazer o que pet voltar a se alimentar corretamente, como:

Procure ter certeza que o seu pet não foi alimentado anteriormente por outra pessoa, pois isso, como é óbvio, vai inibir sua vontade de comer;

Veja se a comida está fresca! Quando já passado algum tempo, os animais tendem a não se alimentar por não estar fresca. Por isso, veja se a ração não está velha ou há muito tempo na tigela;

Veja se o seu pet não está apenas enjoado daquele sabor de ração. Tente oferecer outro tipo de comida. Observe a reação dele;

Se o cão já for idoso, procure substituir a dieta por alimentos moles e líquidos e observe se a receptividade do animal será melhor. Se a falta de apetite persistir, o ideal é levá-lo para um veterinário, de fato.

As visitas a uma clínica veterinária 24h devem ser regulares para que qualquer imprevisto na saúde do animal seja evitado e eventuais tratamentos sejam ministrados de forma correta e precoce.

É no hospital que todos os exames serão feitos para dar um diagnóstico mais preciso, junto com o tratamento adequado para cada caso. Lá, o médico veterinário poderá avaliar seu animal e concluir qual a melhor ação a ser tomada.

Por | Gabriel Almeida