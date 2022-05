O que o América precisa para avançar na Copa Libertadores

O América se complicou na fase de grupos da Copa Libertadores com a derrota por 2 a 1 para o Atlético, nessa terça-feira (3), no Independência. Com apenas um ponto em quatro jogos, a torcida já começa a fazer cálculos para entender a possibilidade de classificação para as oitavas de final da competição continental.

Tudo depende do resultado da partida entre Independiente del Valle-EQU e Tolima-COL, nesta quarta-feira, às 23h (de Brasília), no Estádio Manuel Murillo Toro, em Ibagué, na Colômbia. Em caso de vitória dos visitantes, o Coelho já não teria mais chances de avançar.

Classificação do Grupo D da Libertadores:

1º Atlético – 8 pontos

2º Del Valle – 5 pontos

3º Tolima – 4 pontos

4º América – 1 ponto

O Del Valle chegaria a oito pontos e, assim como o Atlético, não poderia ser mais alcançado pelo América. Ou seja, a equipe mineira torce por um empate ou vitória do Tolima nesta quarta-feira.

Se vencerem, os colombianos chegam a sete pontos, e o Coelho poderia alcançá-los no saldo de gols (veja aqui a classificação completa). No entanto, o time mineiro precisa também torcer para que o Tolima não some mais nenhum ponto nas duas últimas partidas pela fase de grupos.

Critérios de desempate na fase de grupos:

1 – saldo de gols;

2 – maior número de gols marcados;

3 – maior número de gols marcados como visitante;

4 – melhor posição no ranking de clubes da Conmebol de 2022

De qualquer forma, o América precisará vencer suas duas partidas do grupo para manter sua chance de avançar às oitavas de final, ambas fora de casa. O Coelho visitará o Tolima no dia 18 de maio, às 21h, e depois vai ao Equador enfrentar o Del Valle no dia 25, também às 21h.

Mesmo que não tenha mais chances de avançar, o time mineiro não deixará a Libertadores totalmente ‘de lado’. Isso porque, caso termine na terceira colocação, ainda se classifica para a fase eliminatória da Copa Sul-Americana.