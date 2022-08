O que ‘Pantanal’ guarda para Bruaca?

Depois do capítulo que foi ao ar nesta segunda-feira (01), o público ficou com uma grande questão: Qual será o destino de Bruaca (Isabel Teixeira), após atirar em Tenório (Murilo Benício)? A dona de casa tomou a atitude, após ser ameaçada e expulsa da fazenda. Ela acredita que não tem mais direito algum, pois tentou matar seu ex-marido.

Para nossa tristeza, Bruaca erra o alvo e, após discussão, resolve deixar a região de chalana. Na embarcação, ela se vê totalmente perdida, sem rumo e tenta se jogar do barco. Logo após uma conversa honesta com Eugênio (Almir Sater), Bruaca encontra um novo rumo na vida e decide se tornar Maria Chalaneira, passando a ajudar o navegante com as viagens pelas águas.

Porém, o destino resolveu pregar uma peça para ela. Logo após a chegada de Zuleica (Aline Borges) e o restante da família, Tenório resolve levar a segunda esposa para conhecer a região do Pantanal. Bruaca verá os dois de longe, esperando a embarcação para darem uma volta pelas águas, mas ela não deixará se abater e não para a chalana para os dois. Confira o pontapé das grandes mudanças que estão por vir na vida de Maria Bruaca:

José Lucas e Érica são obrigados a se casar Os próximos capítulos de ‘Pantanal’ guardam uma grande surpresa para a família de José Leôncio (Marcos Palmeira). Érica (Marcela Fetter) partiu do Pantanal, de uma hora para outra, sem dar muitas explicações a José Lucas (Irandhir Santos). A jornalista foi embora, apenas dizendo que tinha outro amor a esperando em Campo Grande. Porém, pouco depois, ela retorna à fazenda, dizendo que está grávida e que o bebê que está esperando é de José Lucas. Ela não aparece sozinha no Pantanal, o pai da moça, o político Ibrahim (Dan Stulbach), vai junto para cobrar uma postura do peão. Ele verá que o filho de José Leôncio não é homem que foge dos assuntos.

Em uma discussão acalorada, José Lucas assume a criança, muito seguro de si. O político acredita que o peão, mais pra frente, vai dar para trás no que diz e ameaça o filho de José Leôncio. O fazendeiro responde no mesmo tom que do político, fazendo ele ver que os Leôncio não estão para brincadeira. “Então está certo… Se vocês querem assumir essa burrada, vão fazer isso direito!”, avisa o político. “E que forma seria essa?”, questiona o peão. “Você se casando com ela” finaliza Ibrahim. Érica não acredita na proposta do pai. José Lucas aceita se casar com Érica, muito seguro de si.

