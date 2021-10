O que você precisa saber para vender um imóvel?

Destaque



Vender um imóvel está longe de ser uma tarefa fácil, podendo conter diversos fatores que irão o ajudar ou se tornarem empecilhos durante todo o processo de transação, gerando um valor menor do que o esperado.

Para que este processo ocorra de maneira simples e confortável para o dono, existem alguns fatores que devem ser tomados. Principalmente para que a captação seja equivalente às expectativas.

No entanto, é preciso dizer que se a intenção é ter o valor do imóvel para quitar uma dívida: o mais indicado é fazer um empréstimo com garantia ou um empréstimo pessoa jurídica (se for o caso da sua empresa).

Assim, no artigo de hoje, apresentaremos alguns conhecimentos comuns em relação a vender um imóvel que precisam ser ditos para que tudo ocorra nos conformes por toda a transação.

Demanda atenção

Se você está procurando passar a sua propriedade para frente, seja por qualquer motivo que tenha, saiba que existem cuidados e processos a serem tomados antes que possa realizar esta.

Estar atento a todos eles significará um processo de compra e venda muito mais simples, visto que você se encontrará com tudo em dia, evitando problemas com empresas imobiliárias e órgãos públicos.

Logo, vamos aos fatores que influenciam durante toda a transação do imóvel. Estes, geralmente, se encontrarão no início, visto que transações comerciais sofrem de efeito cascata, ou seja, uma falha em qualquer parte afetará o todo.

Estes fatores são:

Valorização

Valorização é um dos pontos mais importantes durante o processo de venda de uma propriedade. Isto acontece porque muitas pessoas que compram suas casas, ao vendê-las, procuram lucrar em cima.

Claro que isto está longe de ser errado, afinal, um produto pode sim ganhar valor ao longo dos anos. Mas, para que isto ocorra, é necessário que o mesmo se encontre nas melhores condições possíveis.

Quando nos referimos a condições, não falamos apenas de qualidade de infraestrutura, mas sim desde a documentação até a pintura do local. Cada um destes irá influenciar fortemente no preço do bem.

Vender um imóvel: Desvalorização

Contrapondo o tópico acima, a desvalorização é o resultado da falta de cuidado com a propriedade, visto que, além de ser muito mais fácil de ocorrer, diversos donos, quando desejam vender suas propriedades, não querem investir mais na mesma.

A desvalorização pode ocorrer por muitos fatores. Seja este pelo efeito do tempo, com a depreciação, ou por motivos como falta de documentação, irregularidades na infraestrutura, dívidas de impostos, entre outros.

Fora um fator incontrolável a todos: as vantagens comerciais. Estas exercem grandes influências sobre os preços das casas e apartamentos, visto que, se um imóvel possui de menos ou mais vantagens, seu preço pode subir ou baixar de acordo com estas.

A região também é muito impactante. Existem, de fato, locais mais nobres para se morar, que dispõe de mais comodidades, como segurança, e tem um padrão mais elevado de vida.

Assim, a desvalorização é um processo mais fácil de ocorrer em uma propriedade, e pode acontecer de maneira mais fácil do que a contraparte da mesma, ainda que ambas sejam possíveis.

Vender um imóvel: Autorização de venda

Ainda que você seja o responsável pelo imóvel, e isto possa soar absurdo em seus ouvidos, é sim preciso possuir uma autorização de venda para que sua propriedade possa entrar neste processo.

Somente possuindo uma destas, junto a toda documentação regulamentada e em dia, que as imobiliárias podem aceitar o seu bem na cartilha de produtos deles, aumentando a chance de venda do mesmo, assim como trazendo uma maior visualização para tal.

Sem esta, o governo pode não reconhecer o novo proprietário, assim como inviabiliza todo o processo de compra e venda realizado, caso este seja feito de maneira formal.

Por isso, este é um método mais comumente utilizado por aqueles que possuem propriedades irregulares, mas não se interessam em organizá-las. Assim, estes fazem a venda por um preço mais barato, mas que não garante segurança alguma para o comprador.

Vender um imóvel: Escritura

Por mais conhecida que a escritura do local seja, ainda existem diversas dúvidas relacionadas a tal. Por exemplo, algumas pessoas não sabem que tanto o proprietário quanto o interessado devem estar presentes para assinar esta.

Escritura nada mais é que um contrato entre ambas as partes, concordando em passar o bem para a interessado e que este inclui tudo que foi acordado entre eles, em todos os detalhes.

Para que este seja regulamentado, é necessário que ambos se dirijam ao Cartório de Registro de Imóveis para realizar a oficialização e assinatura da escritura, assim, garantido a segurança total das partes durante o processo de compra.

Além disso, esta é uma parte importante para o registro do imóvel e sua matrícula, que deve constar todas as operações pela qual a propriedade já passou.

Pode ser mais complicado do que parece

Como podemos perceber, existem diversos pontos para se atentar durante um processo de vendas. Pontos estes que não se resumem apenas aos citados aqui, possuindo muitos outros. Para um melhor esclarecimento, é necessário realizar pesquisas, assim como confirmar os resultados destas com um corretor e, talvez, um advogado.