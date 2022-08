O Santos tem um “novo Neymar”, cortejado pela Nike aos 9 anos de idade

Tem um novo Menino da Vila em “gestação”. Seu nome é Kauan Basile, tem apenas 9 anos de idade e está sendo tratado no Santos como um “novo Neymar”. Pode ser uma expectativa exagerada? Talvez, sim, mas o garoto já tem contrato de exclusividade com a Nike há um ano. E a Nike não dá “ponto sem nó”.

Trata-se, portanto, do mais jovem atleta a ser cortejado pela gigante norte-americana. Para que se tenha uma ideia, é o atleta mais jovem a ser cortejado pela famosa marca de material esportivo. Ele tinha oito anos quando assinou contrato. Neymar eles pegaram com 13 anos, e Rodrygo, com 11.

A fama de Kauan já chegou na Europa. Tanto que o jornalista espanhol Gustavo Muñana postou um vídeo em seu perfil no Twitter, chamando a atenção para a qualidade do menino da Vila, comparando-o a Neymar e Rodrygo, que também foram revelados na Baixada Santista.

Durante a Dani Cup, Kauan se destacou com números acima da média. Ele fez 26 gols em sete jogos pelo time sub-11 do Santos. Há um entusiasmo incontido no Santos em relação ao futuro do atleta.

Mas há também uma grande preocupação em relação ao assédio, uma vez que Kauan Basile tem passaporte italiano e pode ir para a Europa e jogar antes de completar 18 anos.

Se llama Kauan Basile, tiene 9 años y juega en el Santos Es el jugador más joven en la historia que firma con Nike. Lo hizo con 8. Neymar, con 13 y Rodrygo, con 11. Completa su formación en el Futsal para dar el salto al Fútbol, pero ojalá se enamore de la ‘bola pesada’… pic.twitter.com/muqu8UMAv8

— Gustavo Muñana (@gustavomunana) August 26, 2022

