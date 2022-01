O Tour das Ilhas 2022 terá largada e chegada na Marina Salvador

Outros



Publicado em 22 de jan de 2022 e atualizado às 10:28

Será realizado nos dias 11 e 12 de fevereiro, em Salvador, o Tour das Ilhas 2022, que promete agitar o verão da Bahia. A largada e chegada serão na orla da Ribeira, na Marina Salvador Jetclub. Os organizadores esperam a presença de participantes de várias cidades baianas e também tem outros estados.

De acordo com os organizadores será um passeio de jet, em que os participantes terão oportunidade de apreciar o belo visual da Baia de Todos os Santos, a segunda maior do mundo. Os motonautas conhecerão a baia de um outro ângulo, que só os nativos da região conhecem, vislumbrar sua beleza e saber informações históricas sobre os lugares que passarão ao longo do percurso.

Ainda segundo a organização serão mostradas aos turistas e residentes as particularidades da Baia de Todos os Santos, por meio de visitas as suas principais ilhas: Itaparica, Frades, Bom Jesus dos Passos, Maré, entre outras. Serão desbravadas cada uma e apresentadas sua importância para Bahia, bem como ao Brasil, com demonstrações culturais.

“Traremos informações sobre conflitos armados, manifestações culturais locais, culinária de resistência, artesanato característico, bem como introduziremos as riquezas naturais, as quais encantam navegadores e turistas do mundo inteiro. O Tour das Ilhas 2022 ultrapassará a ação de um simples passeio e buscará difundir o turismo náutico da Baia de Todos os Santos”, destacou Alexandre Jatobá organizador do evento.

A realização do TOUR DAS ILHAS 2022 é da JETBTS, com patrocínios do Bendito Salgado, Boatlux, River Powersports, Seamar, Nova Náutica, ACAD, Premium Jet, Jet Club, Netuno e Prolife. Os apoios são da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE JET SKI – BJSA, SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE SALVADOR, ASSOCIAÇÃO DE MOTOÁQUATICA DA BAIA DE TODOS OS SANTOS – AMBTS e SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DA BAHIA. As supervisões são do CORPO DE BOMBEIROS DA BAHIA e MARINHA DO BRASIL

Por | Alexandre Jatobá