Obras de restauração do município vem contemplando a cidade e o interior de Itamaraju

Após as enchentes de dezembro de 2021, a Prefeitura Municipal de Itamaraju iniciou o ano de 2022 abrindo vários processos licitatórios para recuperar a cidade, distritos e a zona rural, onde as chuvas destruíram ruas, avenidas, unidades públicas, pontes e estradas vicinais, resolvendo nesta oportunidade também problemas históricos que ocorrem sempre nas épocas chuvosas.

Itamaraju além de estar investindo recursos próprios para recuperar o município, também tem contado com ajuda dos governos Estadual e Federal, tanto no subsídio humanitário anteriormente quanto na liberação de recursos públicos, a exemplo das obras de restauração da ponte da Várzea Alegre que liga o bairro Baixa Fria e a zona sul da cidade.

Atualmente o município de Itamaraju tem investido em obras de macrodrenagem e nas obras de recuperação da pavimentação de ruas tanto no interior quanto na sede. Bairros como Baixa Fria, Jaqueira, Marotinho, Liberdade, Fátima, Cristo Redentor, São Domingos, Novo Prado e tantos outros afetados pelas fortes chuvas e as enchentes do ano passado, estão recebendo obras de restauração no contorno cronológico conforme o acesso de cada região.

Atualmente no mais populoso bairro de Itamaraju, o “Fátima”, onde recentemente o município executou obras de pavimento asfáltico nas suas principais avenidas e em ruas onde antes não se tinha acesso, algumas delas castigadas pelas chuvas de dezembro, obras pontuais estão ocorrendo, más precisamente, na Rua Manoel Vitorino, onde também, está sendo executado um muro de arrimo com o objetivo de minimizar os riscos nos períodos chuvosos e evitar novos transtornos aos moradores.

Conforme o prefeito Marcelo Angênica (PSDB), as novas frentes de trabalho na sede e no interior de Itamaraju estão sendo executadas com os cuidados multiplicados, porque trata-se de revitalização do patrimônio público levado por enxurradas, razão pela qual, está se exigindo uma melhoria significante na infraestrutura para que haja uma consolidação em cada obra realizada.

“Todo nosso cronograma que havíamos feito no ano passado, foi preciso ser reprogramado, porque a prioridade é restaurar o município após os desastres ambientais do final do ano passado. Hoje estamos requalificando com recursos próprios dezenas de ruas e estamos priorizando com as obras as vias primárias para que estas possibilitem acesso às demais ruas. Nossa preocupação agora é implantar uma infraestrutura que dê mais vazão para os sistemas canalizados, evitando novos alagamentos das ruas, quebra de barreiras e destruição da pavimentação pelas enxurradas”, salientou o prefeito Marcelo Angênica.

Por | Ascom PMI