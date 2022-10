Observadores internacionais elogiam eleição no Brasil: “Exemplar”

Observadores internacionais que vieram ao Brasil para as eleições elogiaram nesta segunda-feira (3/10) a condução da votação pela Justiça Eleitoral . Diferentes entidades afirmaram que o primeiro turno da eleição foi “exemplar” e “seguro”. Neste ano, cerca de 500 observadores e convidados, nacionais e internacionais, foram credenciados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), um recorde.

A Conferência Americana de Organismos Eleitorais Subnacionais pela Transparência Eleitoral (Caoeste) escreveu nesta segunda-feira (3/10) que a votação foi uma “jornada democrática exemplar”.

“A utilização de meios eletrônicos de votação revelou-se segura, confiável e expedita”, afirmou o departamento eleitoral da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), em declaração preliminar no domingo (2/10). “As eleições satisfizeram os requisitos internacionais”, seguiu o documento, assinado também pela entidade brasileira Transparência Eleitoral.

Autoridades internacionais também exaltaram a eleição brasileira, a exemplo de Antony Blinken, secretário de Estado dos EUA; Heiko Thoms, embaixador da Alemanha; Brigitte Collet, embaixadora da França; Melanie Hopkins, encarregada de negócios da embaixada do Reino Unido; e Laura Chinchilla, ex-presidente da Costa Rica.

“Parabenizamos o povo e as instituições do Brasil pela realização de um primeiro turno bem-sucedido”, afirmou Blinken. O embaixador alemão disse que “a democracia brasileira e as suas instituições provaram mais uma vez a sua solidez, com organização e condução exemplares”. A embaixadora francesa, por sua vez, se disse “impressionada pela organização da votação”.

