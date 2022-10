Obtenha este jogo de graça no Xbox por tempo limitado

Como muitos de vocês sabem, Microsoft costuma nos oferecer jogos de graça no Xbox em determinadas ocasiões, mas acima de tudo, costumam substituir os jogos com Gold em outros países por outros títulos que podem ser adquiridos por qualquer usuário que tenha uma assinatura ativa do Xbox Live Gold o Xbox Game Pass Ultimate, algo que voltou a acontecer com o Games With Gold na Coreia.

Dark Void

Embora todos aqueles jogadores que estão com falta de jogos, querem voltar ao passado ou continuar enchendo sua biblioteca com mais títulos, através da Microsoft Store na Coréia você pode obter um jogo grátis para Xbox com Gold por um tempo limitado, que desta vez é: Dark Void. Para baixá-lo, basta estar logado na Microsoft Store e acessar pelo link, desde que tenha uma assinatura ativa do Xbox Live Gold ou Xbox Game Pass Ultimate.