Obtenha um novo jogo de Xbox gratuitamente por tempo limitado

A Microsoft continua com a bela dinâmica de distribuir jogos para seus usuários regularmente e sem aviso prévio. Embora, apenas algumas horas atrás, foram disponibilizados os novos Games With Gold para setembro, que obviamente mudam em alguns países e nos permitem adquirir novos sem nenhum problema, como aconteceu ontem com A Knight’s Quest, que atualmente segue gratuito. Mas este não foi o único. Podemos obter um novo jogo retrocompatível gratuito para Xbox por um tempo limitado.

Microsoft Store está oferecendo um novo jogo retrocompatível gratuito para usuários do Xbox to Gold, Space Invaders: IG no Xbox 360, também disponível para ser jogado no Xbox One e Xbox Series X|S graças à compatibilidade com versões anteriores.