Oficina com palhaços de Brasília ensina a ser artista de rua

Por meio de exercícios que usam capoeira, hip hop, malabarismo, acrobacia, palhaçaria e música os Irmãos Saúde – Ankomárcio e Ruiberdan – irão ministrar em Salvador a “Oficina de Improvisação Palhaço Arte e Ofício”, dentro da programação da XXI edição do Festival do Teatro Brasileiro – FTB, que chega do Distrito Federal com oito espetáculos e uma série de ações que movimentarão a capital baiana de 11 a 29 de maio. As aulas acontecerão de 24 a 28 de maio, das 18h30 às 21h30, no Espaço Cultural Boca de Brasa Cajazeiras. As inscrições estão abertas até o dia 16 de maio no link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScc9kmiNpWvMQ36MG0tia5DnMQu55yw3kxKeEupT_H7Gk_9mQ/viewform

Resultado da experiência de 20 anos como artistas de rua e palhaços, os Irmãos Saúde vão convidar os integrantes da oficina a pensar e sentir a partir da rua. Nessa oficina eles compartilharão ferramentas e tecnologias que contribuem na criação e adaptação de números, habilidades e espetáculos para serem apresentados na rua, nas suas mais diversas possibilidades: praças, semáforos, feiras e espaços alternativos. Serão abordadas também questões que vão desde escolha do lugar, a formação do repertório até as diversas possibilidades de “rodar o chapéu”. O público- alvo são artistas, estudantes de arte, trupes e grupos de teatro e circo com interesse em estudar e praticar técnicas da arte de rua.

Grupo Circo Teatro Artetude

É uma trupe criada em 2001 pelos irmãos, Ankomárcio Saúde e Ruiberdan Saúde (Os Irmãos Saúde). O grupo há 19 anos estuda e desenvolve a tecnologia para espetáculos de rua e tem no seu repertório cinco espetáculos: “Brincadeiras de Circo”, “Grande Circo dos Irmãos Saúde”, “Patralhões”, “A Ceita, Kaô que Show” (TV Futura) e “Clownbaré” (show de variedade).

O Festival do Teatro Brasileiro – FTB começa no próximo dia 11 e vai até 29 de maio e realizará na capital baiana a encenação de oito espetáculos de artes cênicas, oficinas, residência, ações educativas, encontros entre artistas, intercâmbio entre universidades e rodada de negócios. Projeto singular no país, a cada edição o FTB escolhe uma unidade da federação para intercambiar com outro estado um conjunto de ações que vão além da apreciação de espetáculos, mas também buscam formar novo público e qualificar profissionais da área. O projeto, ao longo das suas 20 edições, sistematizou um novo modelo de circulação, aproximação e celebração cultural.

Saiba mais sobre o Grupo Circo Teatro Artetude em:

www.circoartetude.com.br

Instagram: circoartetude