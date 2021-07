Oficina de Circo é atração no Porto Seguro Praia Resort

Região / Mundo



Publicado em 2 de jul de 2021 e atualizado às 10:28

Se você procura por calçados com qualidade das maiores marcas, visite a MINAS CALÇADOS

Uma das grandes atrações para a garotada no Porto Seguro Praia Resort é a Oficina de Circo, realizada todas as sextas-feiras, no amplo gramado externo do resort. Durante a atividade, conduzida pelo artista circense Chacoalha Malabares com o apoio da Equipe de Lazer, além de se divertirem, as crianças aprendem a manusear diversos apetrechos utilizados tradicionalmente nos circos, como argolas, pratos chineses, bolas, malabares, slackline, entre outros.

“Trabalhamos com o encantamento, mostrando às crianças, de maneira simples, que elas também podem aprender. Errando e acertando, elas têm a oportunidade de experimentar o desafio e acreditar nelas mesmas”, explica Cacoalha, que faz também as vezes de palhaço e é profissional de educação física.

Segundo ele, o foco principal é realizar a atividade física, de forma divertida. Durante a oficina, o coordenador ensina palavras de ordem, se atrapalha de propósito, desafia a criatividade das crianças e tudo acaba em riso. As inúmeras atividades de lazer e entretenimento, para todas as idades – realizadas no conjunto de piscinas, áreas verdes e no Clube de Praia João da Sunga – estão entre os principais atrativos apontados pelos hóspedes do Porto Seguro Praia Resort.

O roteiro de lazer inclui ainda um dos maiores parques de aventuras da Bahia; aulas de dança, brincadeiras, jogos, esculturas de areia e pique bandeira, na praia; além de atividades como gincanas, oficinas de gesso, de gastronomia e de miçangas, todas realizadas dentro das normas de biossegurança determinadas pelas autoridades sanitárias.