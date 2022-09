Oficinas de formação artística para crianças e adolescentes é realizada em escolas públicas e estaduais

Para aumentar a formação cidadã e conseguir empoderar crianças e adolescentes de suas próprias histórias e saberes, o projeto “Caravana de Artes e Empoderamento” vai circular por escolas Estaduais da capital e do Interior da Bahia, passando pelas cidades de São Sebastião do Passé, Jequié, Salvador, Itabuna e Santo Amaro, somando ao todo 10 oficinas gratuitas, com duração de 4 horas, para jovens de 10 a 19 anos, do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, com 50 alunos cada.

A iniciativa, que tem o patrocínio da Bahiagás, foi criada pela cantora, compositora, historiadora e Mestre em Cultura e Sociedade, Juliana Ribeiro, que tem observado e dialogado com a sociedade sobre as novas gerações. A artista orienta a “Oficina de Voz, Corporeidade e Gênero – A voz que canta por trás da voz que fala” durante a programação. O seu parceiro no projeto, Maviael Melo, vai realizar a Oficina de Literatura de Cordel.

“Nossa função é fornecer técnicas e dar instrumentos para essa galerinha desabrochar seus talentos. São poucos os acessos aos cursos de artes no interior, e a Caravana vem para minimizar um pouco essa lacuna. Parte do que ensino, seja técnicas de respiração, ressonância, vibração ou colocação vocal, é compartilhado e pode ser feito depois de maneira autodidata”, explica Juliana.

A cantora ainda destaca que, a Lei nº 11.769 determinou que a música é conteúdo programático obrigatório em toda educação básica no Estada do Bahia, ou seja, a caravana vai propor ajudar estudantes nas áreas da escrita, música, composição, literatura de cordel, expressividade vocal e execução rítmica, possibilitando o acesso às técnicas artísticas que, muitas vezes, são ausentes no Interior da Bahia e periferias soteropolitanas.

“A participação em um projeto como a Caravana de Artes e Empoderamento é muito importante, tanto pra mim, enquanto poeta e educador, quanto para os alunos por onde a Caravana passará”, salienta Melo.

Serviço:

Caravana de Artes e Empoderamento

– 05/09 – São Sebastião do Passé – Colégio Deputado Luís Eduardo Magalhães

– 11 a 13/09 – Jequié – Colégio Estadual Doutor Milton Santos

– 19/09 – Santo Amaro – Colégio Estadual Teodoro Sampaio

– 22/09 – Salvador – Colégio Estadual Governador Lomanto Júnior

– 26/09 – Itabuna – Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães