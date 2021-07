Oi Soluções fecha contrato para atender 77 municípios com serviços de tecnologia e vídeo monitoramento

Destaque



Projeto contempla plataforma de LTE Privado e tecnologia de videomonitoramento inteligente em 80 municípios, incluindo Salvador.

A Oi Soluções, provedora e integradora de soluções digitais para grandes corporações, firma contrato com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, para a implantação e operação de serviços de TI para o estado durante 60 meses.

O projeto contempla plataforma de videomonitoramento inteligente com a instalação de 4000 câmeras distribuídas por 80 municípios, incluindo Salvador, além de um sistema privativo de comunicação móvel (LTE privado) que permite a comunicação e a transmissão de imagens em tempo real dos centros integrados com os policiais e viaturas em campo. As cidades contempladas neste ano de 2021 serão: Salvador, Camaçari, Lauro de Freitas, Simões Filho, Candeias, Dias D’Ávila, Mata de São João, São Sebastião do Passé, Vera Cruz, São Francisco do Conde, Pojuca, Itaparica, Madre de Deus, Feira de Santana, Alagoinhas, Santo Antônio de Jesus, Vitória da Conquista, Jequié, Guanambi, Brumado, Juazeiro, Paulo Afonso, Jacobina, Senhor do Bonfim, Irecê, Itaberaba, Itabuna, Ilhéus, Teixeira de Freitas, Porto Seguro, Eunápolis, Valença, Itamaraju, Barreiras, Luís Eduardo Magalhães, Bom Jesus da Lapa, Santa Maria da Vitória, Ibotirama e Seabra, a lista com os demais municípios são beneficiados em 2022.



A celebração da parceria aconteceu hoje pela manhã com as assinaturas da Ordem de Serviço pelo governador do estado, Rui Costa, diretor de Clientes da Oi, Bernardo Winik e a head da Oi Soluções, Adriana Viali.

A solução contempla uma rede móvel dedicada, com frequência específica para a polícia, além de torres, antenas e aproximadamente 3.900 terminais, alguns, inclusive, embarcados em viaturas e outros portáteis, como aparelhos celulares.

A solução vai disponibilizar uma plataforma de atendimento que irá interligar todos os chamados ao serviço 190 apontando as inserções das ocorrências, despachos para policiais externos de forma georreferenciada, além da integração com terminais LTE (4G) e com câmeras, com emissão de alarmes em caso de roubos e emissão de relatórios gerenciais.

Os dados coletados ficam armazenados dentro do ambiente da Secretaria de Segurança Pública do Governo do Estado e as operações dessas plataformas são feitas exclusivamente pelo órgão.

Por meio da solução Gestão Digital 360º, a Oi Soluções fará também a gestão dos serviços de monitoração do desempenho dos equipamentos da Secretaria (servidores, rede WAN, LAN e VLAN) trazendo relatórios gerenciais através de portal especifico.

Além disso, o projeto provê a sustentação de toda a infraestrutura do órgão, o que contempla rede lógica, datacenter, energia, sistemas legados e videowall, com fornecimento de profissionais altamente qualificados com dedicação exclusiva ao projeto, conhecido como Oi Serviços Profissionais.

Estes serviços irão permitir a gestão otimizada do pronto atendimento de ocorrências de urgência e emergência visando a proteção da vida e do patrimônio. A Oi Soluções foi a vencedora da concorrência pública do projeto Vídeo Polícia promovida pelo Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Segurança Pública.

A Oi Soluções oferece portfólio completo de soluções digitais para cidades inteligentes. A companhia tem desenvolvido plataformas com foco em segurança, eficiência operacional e redução de custos para as mais diversas cadeias de atuação das iniciativas públicas, auxiliando na transformação digital que as cidades inteligentes demandam. A Oi Soluções tem portfólio completo e integrado de Segurança, Cloud, Colaboração, IoT, Big Data & Analytics, Aplicações Digitais e Serviços Gerenciados, além de dados, internet e voz via fibra ótica.

