Olympiacos anuncia acerto com o brasileiro Marcelo

O Olympiacos (Grécia) anunciou o acerto com o brasileiro Marcelo, que defendia o Real Madrid (Espanha) e que por muito tempo foi o lateral-esquerdo titular da seleção brasileira.

“O superastro de 34 anos foi jogador do Real Madrid de 2006 até a última temporada. Nestes 16 anos ele defendeu a equipe espanhola em 546 ocasiões e se tornou um dos melhores jogadores de todos os tempos do clube e o futebolista com maior número de títulos [25]. Conquistou cinco títulos da Liga dos Campeões, seis Campeonatos Espanhóis, quatro Mundiais de Clubes da Fifa, três Supertaças Europeias, duas Copas do Rei e cinco Supercopas de Espanha”, diz a equipe grega em nota.

Marcelo, que foi revelado pelo Fluminense, já defendeu a seleção brasileira em 58 partidas, participando de duas Copas do Mundo (2014 e 2018) e conquistando uma Copa das Confederações (2013).